Genova – Riprende con rallentamenti e code segnalati tra Masone e Voltri, sull’autostrada A26 Voltri Gravellona Toce, il fine settimana di disagi sulle autostrade della Liguria.

Notte da incubo quella di ieri, per migliaia di automobilisti rimasti imbottigliati per ore sull’Autostrada A10 Genova Ventimiglia e sulla A12 Genova Livorno per la chiusura per lavori del tratto tra Arenzano e l’allacciamento con la A26.

La chiusura programmata di vari tratti delle autostrade ha provocato la paralisi della viabilità nel tratto autostradale attorno al capoluogo ligure e conseguenze disastrose sulla viabilità locale ed in particolare sulla statale Aurelia da Arenzano verso Genova.

Ancora disagi pesantissimi provocati da cantieri, restringimenti di carreggiata e scambi di corsie che forse potevano essere programmati in modo da evitare questa paralisi nei fine settimana quando migliaia di auto si riversano sulle Autostrade per raggiungere le località turistiche.

Il timore è che la situazione possa ripetersi questa sera, al rientro dal fine settimana.