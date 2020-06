Genova – Un semaforo acceso alle 2 di notte, a bloccare il traffico già nel caos da ore, a Voltri.

Tornano ad infiammarsi le polemiche per il semaforo impiantato alcuni anni or sono davanti al supermercato Pam di Voltri.

Gli automobilisti bloccati per ore sull’Autostrada A10 Genova-Livorno per i lavori tra Arenzano e l’allacciamento con la A26 sono stati costretti a scendere sulla statale Aurelia per proseguire verso Genova ma si sono ritrovati di nuovo in coda anche per il semaforo acceso alle 2 di notte ed oltre.

L’impianto, contestatissimo sin dalla sua accensione, ha rallentato il traffico quando la sua funzione principale – regolare l’attraversamento pedonale – era completamente inutile.

Gli automobilisti inferociti si sono domandati come mai il semafoso non fosse spento e perché l’amministrazione locale non chieda lo spegnimento nelle ore notturne.