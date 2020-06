Savona – Incidente, nella giornata di ieri, lungo l’Aurelia, all’altezza di Bergeggi.

Qui, per cause in fase di accertamento, un’auto e una moto si sono scontrate.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari insieme ai Vigili del Fuoco, proprio questi ultimi sono intervenuti per liberare la donna che era al volante dell’automobile mettendola in sicurezza poi si sono occupati del motociclista, aiutando i militi del 118 nella stabilizzazione.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia che hanno compiuto i rilievi del caso.