Genova – Non si registrano decessi nelle ultime 24 ore in Liguria ma il numero dei nuovi contagi rimane preoccupante.

E’ quanto emerge dai dati diffusi da Alisa e riguardanti le scorse 24 ore.

Le Asl della regione non hanno registrato decessi legati al Coronavirus, mentre cala lentamente il numero degli attualmente positivi in Regione.

Dalle 14.00 di ieri alla stessa ora di oggi, nei 5 presidi sanitari regionali non sono state registrate morti.

Tuttavia, i nuovi casi registrati sono stati 7 per un totale da inizio emergenza di 9.974.

Gli attualmente positivi in Liguria sono 1.358, cinque in meno rispetto a ieri.

Minima variazione per i pazienti ospedalizzati, 50 in totale con un calo di una unità mentre rimane stabile il numero dei ricoverati in Terapia Intensiva, 3 in tutta la regione.

227 sono le persone in isolamento domiciliare (+6) mentre i guariti non più positivi sono 12 in più nelle ultime 24 ore per un totale di 7.058.

Il numero dei deceduti rimane fermo a 1.558.