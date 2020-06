Genova – Incidente mortale, ieri sera, a Sestri Ponente, nei pressi di via Merano e via Villa Gavotti. Intorno alle 22,30 due moto si sono scontrate per cause ancora da accertare e ad avere la peggio è stato un 74enne che è stato sbalzato dalla sella e scaraventato a diversi metri di distanza.

Sul posto sono arrivati i soccorsi ma per il 74enne non c’era più nulla da fare. L’uomo è deceduto poco dopo per le gravi ferite riportate.

Praticamente illeso, invece, il conducente del secondo veicolo coinvolto e che ha rifiutato il ricovero pur essendo visibilmente scosso per l’accaduto.

In corso le indagini della polizia locale per accertare l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.