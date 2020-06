Genova – Avrebbe dovuto riaprire alle 6.00 di questa mattina il casello autostradale di Genova Nervi che, al momento, risulta ancora chiuso.

Sul posto stanno operando i tecnici impegnati nei lavori.

Lo svincolo autostradale è chiuso in entrata in direzione Livorno e in uscita provenendo da Genova.

I ritardi nella riapertura del casello hanno scatenato le ire degli automobilisti, provati dalla difficile condizione della rete autostradale genovese e ligure, costellata di cantieri con numerosi salti di carreggiata e tratti a una sola corsia di marcia.