Genova – Sono state liberate in mare, su una spiaggia di corso Italia, i due esemplari di tartaruga caretta-caretta curati dai veterinari dell’Acquario di Genova.

Le tartarughe erano state affidate alle cure della struttura dopo essere state ritrovate in difficoltà in mare.

Una arriva dalla Toscana e l’altra è stata trovata vicino alla diga foranea, al largo di Genova

I due esemplari presentavano grosse ferite da elica al carapace ed una aveva fratture al “becco” che non lasciavano molte speranze di sopravvivenza.

Curate anche per un anno intero, le tartarughe sono tornate in mare come da convenzione con WWF e Stato Italiano.