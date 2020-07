Genova – Tombini pieni di asfalto e scarichi “a rischio” in caso di precipitazioni abbondanti. L’allarme arriva dai residenti della zona che hanno notato che dopo i lavori per riasfaltare corso Martinetti alcuni tombini erano stati completamente tappati dal materiale usato per rifare la strada.

Una situazione che, oltre a generare disagi in caso di precipitazioni, potrebbe diventare “esplosiva” all’arrivo delle ormai tradizionali emergenze autunnali.

I tombini “tappati” sono infatti completamente inutili e non scaricano l’acqua piovana nella sottostante tubazione. Un problema che potrebbe diventare molto pericoloso in caso di forti temporali.