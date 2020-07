Diano Marina – Nuovi guai per il sacerdote che nel giugno del 2019 si era sentito male durante una gita scolastica per un sospetto uso di sostanze stupefacenti. Il prete, ex parroco di Diano Borganzo e Diano Castello, nell’imperiese, è stato segnalato dai carabinieri di Imperia alla Prefettura come sospetto utilizzatore di droga dopo essere stato trovato in stato di forte agitazione all’interno della galleria del Porteghetto, sulla linea dismessa della ferrovia, nel comune di Cervo.

Il sacerdote, fermato per un controllo, è stato trovato in possesso di una busta contenente due grammi di polvere bianca che, secondo i militari, potrebbe essere cocaina.

La sostanzaè stata sequestrata e sottoposta ad analisi.

Se verrà confermata la natura del prodotto, per il sacerdote scatteranno provvedimenti come quello del vescovo Borghetti che lo ha sospeso da tutti gli incarichi pastorali in occasione del primo episodio.

Il sacerdote era già stato invitato a sottoporsi a terapie di disintossicazione in occasione del primo episodio mai chiarito del tutto.

L’uomo, anche in quell’occasione, era stato trovato in uno stato di grave confusione mentale mentre avrebbe dovuto sorvegliare gli studenti.