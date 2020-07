Genova – La pista ciclabile a Sampierdarena è sbagliata e dovrà essere rifatta. Galeotta è stata la fotografia, diffusa sui social e da LiguriaOggi.it che mostra il tratto di pista ciclabile in fase di realizzazione, all’incrocio tra via Molteni e via Sampierdarena. L’immagine, scattata durante la notte, mentre proseguivano i lavori di tracciatura, ha iniziato a circolare sui social che ne hanno evidenziato un banale errore di “progettazione”. Per una svista o per un errore di tracciatura, infatti, la pista ciclabile taglia ad angolo retto la corsia riservata alle auto che devono svoltare a destra costringendo i ciclisti ad un doppio passaggio o a “bruciare” il rosso per poter procedere.

Le polemiche sono divampate sempre più furiose, condite con le reazioni negative di chi pensa che l’intervento sia inutile e persino dannoso perché in più punti della città esporrebbe i ciclisti al pericolo di essere travolti, e alla fine è arrivata l’ammissione del Comune e dei responsabili del progetto: un errore c’è stato ed ora la pista dovrà essere ridisegnata in quel punto.

L’angolo retto nell’incrocio dovrebbe diventare una “casa avanzata” ovvero una peculiarità delle piste ciclabili che consente alle biciclette di posizionarsi davanti alle auto in attesa del verde all’incrocio.

In questo modo, allo scattare del verde (anche i ciclisti devono rispettare il codice della strada alla lettera) chi viaggia in bici gode di una posizione avanzata e le auto dovranno attendere la loro partenza prima di potersi muovere.

Una priorità che, secondo i detrattori, sarà essa stessa un pericolo poiché una falsa partenza potrà provocare un investimento da parte delle auto che seguono.