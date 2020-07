Genova – Si trova ricoverato all’ospedale San Martino di Genova, dove è arrivato in codice rosso, il giovane di 25 anni investito questa mattina all’alba in corso Italia.

Per cause ancora in fase di accertamento, il ragazzo è stato travolto da un’auto intorno alle 5.00 di questa mattina, all’altezza di via Nazario Sauro, di fronte ai bagni Estoril.

Il ragazzo, soccorso, è stato trasferito in codice rosso al pronto soccorso genovese.

Ha riportato politeami ma, secondo quanto riferito, non sarebbe in pericolo di vita.