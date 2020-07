Genova – Prosegue l’attività di controllo e manutenzione della rete autostradale ligure da parte di Autostrade.

I cantieri vanno avanti in maniera continuativa mentre il programma delle chiusure è in continuo aggiornamento.

Di seguito il dettaglio del programma previsto per la prossima notte.

A7 Serravalle-Genova

-chiusura, con orario 22:00-6:00, del tratto compreso tra Genova ovest e Genova Bolzaneto in direzione Milano. In alternativa, chi da Genova è diretto verso Milano, dovrà percorrere la viabilità ordinaria fino alla stazione di Bolzaneto, da cui entrare in A7 in direzione Milano. Chi è diretto in A12 dovrà raggiungere le stazioni di Genova est o Genova Nervi sulla stessa A12. Chi da Livorno è diretto verso Milano, potrà uscire alla stazione di Genova est o Genova Nervi e tramite la viabilità ordinaria raggiungere la stazione di Genova Bolzaneto da cui entrare in A7;

-chiusura, con orario 00:00-4:00, del tratto compreso tra Ronco Scrivia e Vignole Borbera in direzione Milano. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ronco Scrivia, si potrà percorrere la viabilit ordinaria e rientrare sulla A7 alla stazione di Vignole Borbera.

A10 Genova-Savona

-chiusura, con orario 21:00-7:00, del tratto compreso tra l’allacciamento con la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce e Arenzano, in direzione Savona. In alternativa, chi da Genova è diretto verso Savona, potrà percorrere la viabilità ordinaria ed entrare in A10 alla stazione di Arenzano. Chi, invece, proviene dalla A26 ed è diretto in A10 verso Savona, dovrà uscire alla stazione di Genova Pra’ e, tramite la SS1 Aurelia, procedere in direzione Arenzano dove entrare in A10.

Si ricorda che sulla SS1 Aurelia sono attivi due sensi unici alternati tra Arenzano e Genova.

A26 Genova Voltri-Gravellona Toce

-chiusura, con orario 20:00-22:00, della stazione di Masone, in entrata verso Genova e verso Gravellona Toce. In alternativa si potrà utilizzare la stazione di Ovada, sulla stessa A26, o di Genova Pra’, sulla A10 Genova-Savona.

Di seguito il dettaglio del programma previsto per la prossima notte e i possibili scenari conseguenti ad eventuali ritardi o mancate riaperture delle gallerie per necessità di interventi, attuati secondo la classificazione di urgenza e i tipologici approvati dal MIT.

Si ricorda che sono chiuse in modalità continuativa:

-sulla A7 Serravalle-Genova, la stazione di Isola del Cantone, in entrata verso Milano e verso Genova e in uscita da Genova;

-sulla A10 Genova-Savona, la stazione di Genova Pegli, in entrata verso Savona e in uscita per chi proviene da Genova;

-sulla A10 Genova-Savona, la stazione di Genova Pra’, in uscita per chi proviene da Genova;

-sulla A10 Genova-Savona, la stazione di Celle Ligure, in entrata verso Genova e in uscita per chi proviene da Savona;

-sulla A12 Genova-Sestri Levante, la stazione di Chiavari, in entrata verso Genova.