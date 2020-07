Savona – Sono 56 i casi positivi e 1500 le persone sottoposte a isolamento collegati al focolaio di coronavirus partito dal ristorante all you can eat di Savona.

Nel corso delle ultime ore, infatti, altre tre persone sono state trovate positive al Covid-19, si tratta di 2 clienti e un contatto.

Ai 45 clienti del ristorante o loro contatti risultati positivi, si sono aggiunti 8 dipendenti e 3 operatori sanitari dell’Asl2, contatti di altri operatori sanitari clienti.

1500 sono le persone in isolamento cautelativo mentre cinque sono i ricoverati in ospedale, tutti in buone condizioni.

A oggi, sono stati eseguiti circa 1.400 tamponi, di questi sono stati repertati 1.020.