Genova – Incidente questa mattina sulla Strada Statale 45 della Val Trebbia, all’altezza di Montebruno, nell’entroterra di Genova.

Qui, per cause ancora in fase di accertamento, due auto e una moto si sono scontrate.

Nell’incidente è rimasta ferita una persona, soccorsa dai sanitari del 118 e trasferita al pronto soccorso dell’ospedale San Martino di Genova.

Per consentire le operazioni di soccorso è stata disposta la temporanea chiusura della strada da parte delle squadre di Anas e dalle forze dell’ordine presenti sul posto.