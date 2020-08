Portofino (Genova) – Intervento congiunto per Soccorso Alpino e Guardia Costiera che, lavorando in sinergia, hanno soccorso una giovane olandese caduta sul monte di Portofino.

Intorno alle 19.00, la turista 24enne è scivolata lungo il sentiero procurandosi una distorsione al ginocchio sinistro e qualche escoriazione alle mani, ferite non gravo ma che le hanno reso impossibile proseguire il cammino.

La squadra del Soccorso Alpino, grazie all’ausilio del comune SAR della Guardia Costiera, è stata trasportata rapidamente da Camogli a San Fruttuoso.

La discesa in banchina per la squadra e per un milite della Croce Verde di Camogli è stata particolarmente difficoltosa per la corrente del mare e il moto ondoso in aumento.

La ragazza è stata stabilizzata e sono stati valutati i suoi parametri, nella norma.

Essendo impossibile l’imbarco in gommone e il trasporto via terra troppo lungo per la paziente, è stato attivato il protocollo per il volo dell’elicottero.

Alle 21.30 l’elicottero Nemo è partito per raggiungere San Fruttuoso; il recupero non è stato semplice a causa del forte vento di caduta ma l’esperienza dell’equipaggio ha permesso una sicura verticillata della ragazza in barella e del suo compagno, trasportati al policlinico San Martino di Genova.