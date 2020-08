Genova – Lo hanno sorpreso i Poliziotti del Commissariato di San Fruttuoso mentre tentava di rubare un’auto in sosta in via Piaggio, a Castelletto, e per questo lo hanno arrestato.

Protagonista dell’accaduto un uomo di 55 anni, finito in manette per furto aggravato e denunciato per minacce, resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale.

La pattuglia, impegnata nel consueto servizio di controllo del territorio, ha notato una luce proveniente dall’abitacolo di un’auto parcheggiata in un’area privata.

Gli agenti si sono immediatamente accorti che, al passaggio della Volante, la persona che si trovava all’interno della stesa ha spento la luce e si è accucciata per non farsi vedere.

I poliziotti hanno dunque proceduto a un controllo e l’uomo, un italiano, si è arrampicato sugli specchi raccontando che l’auto gli era stata prestata da un parente di cui però non ricordava il nome.

I successivi accertamenti hanno permesso di contattare il proprietario dell’auto che ha riferito di non averla prestata a nessuno.

Il ladro, presa coscienza di essere stato smascherato, ha iniziato a inveire contro i poliziotti, minacciandoli anche in pugliese stretto e strattonandoli a spallate e spintoni.

L’uomo, già conosciuto alle forze dell’ordine per i suoi precedenti, sarà giudicato stamattina con rito per direttissima.