Genova – Omicidio in un appartamento di via Garrone, nel quartiere genovese di Pontedecimo.

Le forze dell’ordine stanno intervenendo nell’abitazione di un pensionato dopo le chiamate di richiesta d’intervento fatte da alcuni vicini di casa che avrebbero udito urla e richieste di aiuto provenire dall’appartamento.

Due persone – sembra i figli della vittima – vengono interrogate per cercare di ricostruire i fatti e non è chiaro se abbiano avuto un ruolo nella vicenda o se siano accorsi anche loro.