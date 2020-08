La Spezia – La squadra nautica dei Vigili del Fuoco della Spezia è intervenuta oggi nel primo pomeriggio per soccorrere un’imbarcazione ribaltatasi nello specchio acqueo antistante la grotta Byron a Portovenere. Il motoscafo, un open di circa cinque metri, era stato preso a noleggio da un gruppo di turisti quando per cause ancora non accertate si è ribaltato. I 4 occupanti dell’imbarcazione sono stati dapprima assistiti da un diportista che navigava nelle vicinanze e successivamente trasferiti sulla motovedetta 865 della Capitaneria di Porto, che ha coordinato le operazioni.

Il gommone e la moto d’acqua dei Vigili del Fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza il motoscafo e a rimorchiarlo all’interno del porticciolo di Portovenere, dove è stato poi recuperato da una gru posta in banchina.