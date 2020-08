Genova – Un week end da bollino nero per le autostrade della Liguria, quello che inizia oggi e comprende il periodo di Ferragosto. Al flusso dei vacanzieri in partenza e in arrivo si aggiungeranno anche le gite “fuoriporta” per il particolare periodo dell’anno.

Ancora rischio caos, quindi, per le autostrade della Liguria dove, nonostante i proclami e gli annunci di “fine lavori”, continuano i cantieri e i disagi.

In particolare per la chiusura della galleria Monte Galletto, sull’autostrada A7 Genova Milano, nevralgica per il traffico locale.

I nuovi interventi, programmati su una galleria soggetta ad importanti lavori appena 10 anni fa, stanno provocando restringimenti di carreggiata, scambi di corsia e modifiche dei normali tragitti.

Ecco tutti gli interventi previsti per il week end:

sulla A7 Genova-Milano, fino a martedì 25 agosto, vengono eseguiti lavori di consolidamento all’interno della galleria “Monte Galletto” situata nel tratto compreso tra l’allacciamento con la A12 Genova-Sestri Levante e Genova Bolzaneto, in direzione di Serravalle / Milano.

Gli utenti che da Genova sono diretti sulla A7 verso Serravalle/ Milano, possono utilizzare a viabilità ordinaria per raggiungere la stazione di Genova Bolzaneto da cui entrare in A7 in direzione nord.

In alternativa, da Genova ovest si può entrare e procedere sulla A7 verso Milano per poi essere deviati obbligatoriamente sulla A12 Genova-Sestri Levante dove si può uscire alla stazione di Genova est e rientrare dalla stessa seguendo le indicazioni per Milano.

Ulteriore alternativa è quella di utilizzare il percorso A10 Genova-Savona e A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per raggiungere la A7 tramite la Diramazione Predosa-Bettole.

E’ inoltre chiuso il bivio che dalla A7 sud conduce in A12, per cui agli utenti che lungo la A7 provenendo da Milano sono diretti in A12 si consiglia di proseguire fino a Genova ovest, da cui uscire e rientrare seguendo le indicazioni per Livorno.

Si specifica che da Genova ovest si potranno raggiungere regolarmente la A10 Genova-Savona e la A12 Genova-Sestri Levante così come dalla A12 sarà possibile accedere in A7 sia verso Genova sia verso Milano.

Nella notte tra venerdì 14 e sabato 15 agosto

A26 Genova Voltri-Gravellona Toce

-chiusura, con orario 02:00-6:00, del tratto compreso tra Masone e l’allacciamento con la A10 Genova-Savona verso Genova, per consentire il transito di trasporti eccezionali.

In alternativa, chi da Gravellona Toce/Alessan ria è diretto verso Genova, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Masone, potrà percorrere la SP456 del Turchino per raggiungere il capoluogo ligure.

Si ricorda che sulla SP456 del Turchino vige una limitazione alla circolazione per i mezzi con massa superiore alle 7,5 tonnellate, dal km 78+765 al km 104+302.

Pertanto, i mezzi pesanti che da Gravellona Toce/Alessandria sono diretti verso Genova, dovranno utilizzare la diramazione Predosa-Bettole e proseguire lungo la A7 Serravalle-Genova, in direzione del capoluogo ligure.

Nella notte tra sabato 15 e domenica 16 agosto

-chiusura, con orario 00:00-4:00, del tratto compreso tra l’allacciamento con la A10 Genova-Savona e Masone, verso Alessandria/Gravellona Toce, per consentire il transito di trasporti eccezionali.

In alternativa, chi da Genova è diretto verso Alessandria/Gravellona Toce potrà entrare sulla A26 alla stazione di Masone, dopo aver percorso la SP456 del Turchino. Si segnala che sulla SP456 del Turchino vige una limitazione alla circolazione per i mezzi con massa superiore alle 7,5 tonnellate, dal km 78+765 al km 104+302.

Pertanto, i mezzi pesanti dovranno immettersi sulla A7 dalla stazione di Genova Bolzaneto e, attraverso la diramazione Predosa-Bettole, raggiungere la A26 in direzione Alessandria/Gravellona Toce.

Si ricorda che, dopo l’ingresso alla barriera di Genova ovest, sulla A7, il traffico viene deviato obbligatoriamente sulla A12 Genova-Sestri Levante, dove si potrà uscire alla stazione di Genova est e rientrare dalla stessa, per proseguire lungo la A7 verso Serravalle-Milano.