Genova – Cresce ancora il numero dei contagi da coronavirus-covid19 in Liguria. Sono ben 27 nelle ultime 24 ore e confermano una tendenza di leggero ma costante aumento dei casi di positività e di possibile contagiosità.

Anche in questo caso sono soprattutto persone rientrate da viaggi all’estero ad aver contratto l’infezione da covid-coronavirus ed anche per questo è particolarmente importante che chi ha effettuato soggiorni nei Paesi a rischio, in particolar modo Spagna, Grecia, Croazia e Malta segnalino, come d’obbligo, entro 48 ore dal rientro, la loro situazione e che rispettino l’auto isolamento sino ad avvenuto controllo con il tampone.

Questi, nel dettaglio, i dati per provincia di residenza:

ASL1 Imperia – 1 rientro viaggio estero

ASL2 Savona – 9 casi di cui:

• 5 rientro viaggio estero

• 4 contatti di casi confermati (di cui 1 link grigliata del 1° agosto a Quiliano)

ASL3 Genova – 11 casi di cui:

• 6 rientro viaggio estero

• 1 contatto di caso confermato

• 4 segnalazioni a dipartimento di prevenzione

ASL5 La Spezia – 6 casi (contatti di casi confermati)