Genova – Ancora controlli e sgomberi di tende e campeggiatori abusivi, nel quartiere di Voltri, in seguito alle proteste e alle segnalazioni dei residenti.

Ieri, nel corso degli abituali controlli effettuati da personale del VII distretto territoriale (quello del ponente cittadino) organizzati per prevenire gli accampamenti in spiaggia e allontanare le persone attendate sull’arenile, un cittadino italiano di 35 anni, pluripregiudicato, residente in Piemonte è stato arrestato dalla Polizia Locale per oltraggio, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Processato questa mattina per direttissima, è stato condannato a 10 mesi di reclusione con la condizionale e la misura del divieto di dimora a Genova.

L’uomo, trovato ieri mattina nell’arenile antistante largo Carlo Dall’Orto con la compagna, una cittadina del Marocco di 30 anni, ha rifiutato di rimuovere l’accampamento abusivo che aveva allestito e ha reagito con violenza agli agenti in servizio, che sono rimasti feriti. Trasportati al pronto soccorso, gli operatori hanno riportato lesioni, due agenti di 10 e uno di 7 giorni. Il trentacinquenne ha anche aggredito la compagna mettendole le mani al collo. La donna, però, ha rifiutato di farsi refertare e non ha sporto querela.