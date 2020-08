Genova – Restano gravi, all’ospedale San Martino, le condizioni del portuale di 46 anni rimasto ferito ieri sera in un incidente sul lavoro nel terminal PSA di Prà-Voltri.

L’uomo sarebbe stato travolto da un muletto in circostanze ancora tutte da chiarire e avrebbe riportato un grave trauma toracico.

Subito soccorso dai colleghi, il portuale è stato trasferito con la massima urgenza in ospedale, in codice rosso.

Qui i medici lo hanno sottoposto a tutte le verifiche necessarie.

Sul caso è stata avviata una doppia indagine per accertare l’esatta dinamca dell’incidente e le eventuali responsabilit.

Si tratta dell’ennesimo incidente sul lavoro nella zona portuale.