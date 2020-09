Genova – Auto in fiamme sulla Sopraelevata, ieri notte, e strada bloccata a lungo in direzione ponente.

Una vettura ha improvvisamente preso fuoco, poco prima della mezzanotte, e i passeggeri sono riusciti a scendere poco prima che il mezzo venisse avvolto dalle fiamme.

Sul posto sono accorsi vigili del fuoco, 118 e polizia locale e dopo aver bloccato completamente il traffico, sono scattate le operazioni di spegnimento.

In breve l’incendio è stato spento ma è stato necessario rimuovere il relitto prima di poter riaprire la circolazione in modo normale in direzione ponente.

Indagini in corso per stabilire l’origine delle fiamme.