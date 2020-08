Genova – Ha tentato di rubare un tablet del valore di 638 euro nel negozio di elettronica MediaWorld, alla Fiumara, ma è stato individuato e fermato.

Un 52enne genovese è finito nei guai per un tentato furto concluso nel peggiore dei modi. L’uomo ha tentato di uscire con un primo tablet ma è suonato l’allarme e l’uomo, invece di desistere, ha preso un altro tablet e lo ha avvolto in diversi fogli di alluminio – usati per aggirare i dispositivi anti taccheggio – e ha nuovamente cercato di uscire.

Il personale addetto alla sorveglianza, però, ne seguivano gli spostamenti e lo hanno fermato trovando il tablet nascosto nello zaino.

A quel punto è stata chiamata la polizia che ha denunciato l’uomo per furto