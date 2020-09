Genova – Si torna a morire per l’infezione da Coronavirus in Liguria.

Dopo settimane senza decessi, un uomo di 88 anni, residente a La Spezia, è deceduto oggi nel reparto di geriatria dell’ospedale San Bartolomeo di Sarzana.

Un segnale che preoccupa i sanitari per una possibile recrudescenza dei casi di contagio e delle infezioni.

Aumentano anche i casi di ricovero in Terapia Intensiva.

I dati forniti da Alisa per la giornata odierna indicano un nuovo aumento dei pazienti presenti nelle UTI, segnale che la pandemia non può e non deve essere sottovalutata.

Attualmente i positivi in Liguria sono 1636, mentre in isolamento domiciliare ci sono 563 persone.