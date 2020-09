Genova – E’ stato sorpreso a girare per il Centro Storico di Genova con un lungo bastone l’uomo di 31 anni denunciato dagli agenti della Polizia di Stato.

Gli uomini di una volante hanno fermato il 31enne, genovese, mentre passeggiava per via San Lorenzo, tenendo sottobraccio un basto di metallo lungo circa 90 centimetri.

L’uomo non ha saputo giustificarne il possesso per questo è stato denunciato per possesso ingiustificato di armi od oggetti atti a offendere.