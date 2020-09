Bargagli – E’ stato identificato grazie alle telecamere di sorveglianza che hanno ripreso l’incidente il responsabile del grave ferimento di una ragazza, avvenuto lo scorso 26 agosto a Bargagli.

La giovane camminava insieme alla madre verso la fermata del Bus quando un camioncino carico di materiali per lavori edili ha curvato facendo cadere un’asse di legno che probabilmente non era assicurata nel modo giusto.

L’asse, cadendo lateralmente, ha colpito in pieno volto la ragazza, provocandole gravissime ferite.

L’incidente è avvenuto verso le ore 18.00 e il furgoncino non si è fermato per prestarle soccorso o probabilmente non si è neppure accorto di quanto avvenuto.

Le prime indagine condotte dalla Polizia Stradale di Genova hanno individuato alcune telecamere di sorveglianza che avevano ripreso la scena ma la qualità delle immagini non consentiva l’identificazione della targa del veicolo.

Nel frattempo la giovane era ricoverata in gravi condizioni all’ospedale San Martino.

Gli esperti della polizia, attraverso l’identificazione della marca del veicolo, di fabbricazione cinese abbastanza raro sul mercato locale, hanno chiuso il cerchio su una rosa di pochi veicoli, e nella tarda nottata il personale della Polizia Stradale di Genova ha localizzato il veicolo in un comune della Valle Fontanabuona nell’entroterra genovese.

Il conducente, un uomo di 50 anni, assicurato, è stato identificato consentendo alla vittima dell’incidente di ottenere quantomeno un risarcimento dei danni subiti.