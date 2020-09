Genova – Grave incidente, questa mattina, in via Donato Somma, sul tratto di Aurelia che passa per Nervi.

Per cause ancora da accertare uno scooter con a bordo due giovani si è schiantato contro alcune auto posteggiate nella zona del distributore di carburante.

Fortunatamente alcuni automobilisti hanno assistito alla scena ed hanno subito chiamato i soccorsi e in breve sono arrivate le ambulanze del 118 e le auto delle forze dell’ordine.

I due sono stati stabilizzati e trasferiti d’urgenza in ospedale ed uno dei due sarebbe molto grave.

Ancora in via di accertamento le cause dell’incidente e la ricerca di eventuali responsabilità di terzi.

Nella stessa strada, a luglio, si era verificato un incidente mortale costato la vita ad una ragazza. Anche in quel caso la vittima e un’altra persona viaggiavano su un mezzo a due ruote.