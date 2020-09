Genova – Proseguono le indagini sull’aggressione, in stile spedizione punitiva, avvenuta ieri sera in piazza Solari, nel quartiere di San Fruttuoso e che ha portato al ferimento di alcune persone coinvolte nella maxi rissa.

Sul caso indaga la polizia e la Digos ma fonti informate parlano di attenzione rivolta soprattutto al mondo della tifoseria calcistica per il coinvolgimento di esponenti delle fazioni avversarie di Genoa e Sampdoria.

Secondo le prime ricostruzioni un gruppo di giovani, con volto coperto ed armati con bastoni, spranghe e bombe carta, avrebbe fatto irruzione in piazza Solari per colpire due giovani.

In pochi minuti la situazione è degenerata con forti esplosioni – alcuni testimoni avrebbero parlato addirittura di colpi di pistola ma al momento non risultano riscontri – e un parapiglia con pestaggi e inseguimenti.

Il forte allarme della popolazione ha richiamato in breve ben 8 auto delle forze dell’ordine ma solo due ragazzi sono stati fermati e un terzo sarebbe ferito e ricoverato in ospedale.

L’appartenenza delle persone fermate a gruppi della tifoseria calcistica farebbero pensare ad un regolamento di conti nell’ambiente ma restano aperte anche altre ipotesi al vaglio degli inquirenti.

Nelle prossime ore verranno interrogati i fermati mentre la polizia sta ascoltando diversi testimoni e visionando le immagini riprese dalle telecamere della zona alla ricerca di elementi utili ad identificare anche gli altri partecipanti al raid.