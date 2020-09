Zoagli – Vigili del Fuoco ed esperti del Soccorso Alpino in azione, sulle alture di Zoagli, per soccorrere una persona infortunata in un terreno non raggiungibile con l’ambulanza.

I soccorritori sono stati allertati dal 118 e hanno raggiunto il punto dove si trovava l’infortunato, probabilmente con una frattura ad una caviglia, e lo hanno trasferito con la barella portantina sino alla strada dove era in attesa l’ambulanza.

L’intervento è avvenuto ieri sera, poco dopo le 19,30