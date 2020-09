Genova – La funicolare Zecca-Righi è tornata a funzionare regolarmente questa mattina dopo lo stop arrivato a poche ore dalla ripresa del servizio dopo 3 mesi di chiusura.

Corse regolari – segnala AMT – dopo lo stop arrivato a poche ore dalla riapertura, ieri, domenica 13 settembre.

Un blocco improvviso che aveva scatenato le proteste degli utenti e delle tante persone che, domenica, volevano usarla per una gita sulle alture e per per tornare ad usarla dopo il lungo stop per la manutenzione trentennale, durato ben 3 mesi.