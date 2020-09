Genova – Ponte San Giorgio chiuso in direzione Genova Ovest, questa notte, per un cantiere per la sistemazione dei pannelli fono-assorbenti accanto alla galleria Coronata.

Il nuovo viadotto appena inaugurato torna di nuovo off limits, nella notte tra il 14 e il 15 settembre, dalle 21,30 alle 5,30 del mattino successivo, per un nuovo cantiere.

Nuovi disagi per gli automobilisti, quindi, e si ripete il 18 settembre con la chiusura della rampa che collega la A7 al Ponte per procedere in direzione Ventimiglia.