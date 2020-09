Genova – E’ un bambino di due anni il nuovo caso di infezione da coronavirus scoperto in un asilo nido del centro storico genovese.

Il piccolo è ricoverato all’ospedale Gaslini insieme alla mamma, così come previsto dalle disposizioni in materia e per ovvi motivi.

Il piccolo è risultato positivo nei giorni scorsi ed immediatamente sono stati posti in quarantena i suoi compagni di asilo – limitatamente a quelli con cui aveva contatti costanti e continuativi, e la sua insegnante.

A confermare il contagio io presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti durante la consueta conferenza stampa sull’emergenza coronavirus in Liguria.

Toti ha confermato l’esistenza di un focolario di coronavirus nel centro storico che, al momento, non preoccupa le autorità sanitarie ma che ha fatto scattare tutte le modalità di sicurezza.