Alisa precisa che la specificazione della Asl non è riferita alla residenza delle persone bensì alla sede territoriale dei laboratori dove è stato refertato il tampone.

Cresce ancora il numero degli attualmente positivi in regione, 16 in più nelle ultime ore per un totale di 2.529.

Ancora in salita i dati dei ricoveri. I pazienti ospedalizzati arrivano a 150 (+1), di cui 15 (+2) si trovano in Terapia Intensiva.