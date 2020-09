La Spezia – Ha sottratto una motosega ai vigili del fuoco che stavano intervenendo nelle vicinanze e poi ha iniziato a urlare e minacciare i passanti tentando di avviarla.

Momenti di panico in corso Cavour, in pieno centro di La Spezia, per un episodio ancora da chiarire.

Un 44enne è riuscito ad impossessarsi di una motosega dei vigili del fuoco e poi ha iniziato a seminare il panico per strada.

Fortunatamente gli stessi pompieri sono immediatamente intervenuti e hanno bloccato l’uomo prima che riuscisse ad accendere la motosega.

I pompieri lo hanno “disarmato” e poi consegnato ai carabinieri che intanto erano accorsi per le chiamare terrorizzate dei passanti.

L’uomo è stato accompagnato in ospedale dove è stato ricoverato in psichiatria per accertamenti medici.

Non è ancora chiaro, infatti, il motivo del suo gesto.

