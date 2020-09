20Genova – Al via oggi le operazioni di voto per le elezioni regionali e il referendum confermativo delle riforme costiuzionali.

Saranno 1.341.362 gli elettori liguri chiamati alle urne oggi, domenica 20 settembre e domani lunedì 21 settembre per eleggere il presidente di Regione Liguria insieme ai 30 componenti dell’assemblea legislativa e ad esprimere la propria preferenza sul referendum relativo alla riduzione del numero dei parlamentari.

Sul totale degli aventi diritto sono 702.083 le donne e 639.279 gli uomini: un numero sostanzialmente in linea con quello del 2015, quando gli elettori erano 1.357.540.