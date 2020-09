Genova – Gli Elettori genovesi sottoposti a trattamento domiciliare, in condizioni di

quarantena o isolamento fiduciario devono contattare l’Ufficio Elettorale.

Per l’esercizio domiciliare del diritto di voto da parte degli Elettori sottoposti a trattamento domiciliare, in condizione di quarantena o isolamento fiduciario per Covid-19, è necessario inoltrare una richiesta scritta all’Ufficio Elettorale del Comune di Genova.

La richiesta – indispensabile per partecipare, tra domenica 20 e lunedì 21 settembre, al Referendum Costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari e alle elezioni del presidente della Regione e del Consiglio regionale della Liguria – va inviata all’indirizzo e-mail elettorale@comune.genova.it e corredata con:

1) Una dichiarazione in cui si attesta la volontà dell’Elettore di esprimere il voto presso il proprio domicilio, indicando con precisione l’indirizzo completo del domicilio stesso (vedi modello disponibile sul sito internet del Comune di Genova all’indirizzo https://smart.comune.genova.it/notizie/election-day-20-e-21-settembre-2020-esercizio-del-diritto-di-voto-da-parte-degli-elettori);

2) Un certificato rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell’Azienda Sanitaria Locale, in data non anteriore al 6 settembre 2020, che attesti l’esistenza delle condizioni di cui all’art. 3, comma 1 del decreto legge 103/2020 (trattamento domiciliare o condizioni di quarantena o isolamento fiduciario per Covid-19). Info e documentazione al link http://www.asl3.liguria.it/archivio-comunicazioni/item/3057-elezioni-2020-voto-a-domicilio-per-gli-elettori-in-quarantena-o-isolamento-domiciliare.html;

3) Copia scannerizzata di un documento di riconoscimento in corso di validità (carta di identità, patente, passaporto).

Per ogni ulteriore informazione si può contattare l’Ufficio Elettorale del Comune di Genova ai numeri di telefono 010 5576829, 010 5576841 e 010 5576846.