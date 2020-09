Sciarborasca – Ha fatto una lunga escursione con il proprio cane di razza maremmana ma ad un tratto l’animale si è sdraiato a terra e non riusciva più a camminare oltre.

Brutta esperienza fortunatamente a lieto fine per un escursionista che percorreva il sentiero per il Monte Rama, nella zona di Sciarborasca. La persona ha dovuto chiamare soccorsi perché non riusciva a trasportare il grosso cane forse vittima di un infortunio.

Dopo qualche telefonata sono intervenuti i vigili del fuoco di Multedo che hanno raggiunto a piedi cane e padrone e hanno trasportato il maremmano di nome Musa su una barella di quelle utilizzate per i soccorsi a persona.

Il cagnolone è rimasto tranquillo sulla barella ed è stato trasportato sino alla macchina del padrone.

Un viaggio durato oltre un’ora e compiuto con grande sensibilità dai pompieri intervenuti.

Ora sarà il veterinario a stabilire cosa sia successo al cane.

(foto Vigili del Fuoco)