Genova – In monopattino sulla Sopraelevata. Ancora una segnalazione per l’uso dei nuovi mezzi di locomozione su strade pericolose e vietate.

La segnalazione arriva ancora una volta dalle pagine Facebook della città di Genova ed in particolare da quella di GenovaCiclabile.

Nell’immagine si vede una persona che, in piedi su un monopattino elettrico, percorre la strada Sopraelevata in direzione Levante, senza rispettare i divieti che impediscono l’accesso persino ai mezzi a due ruote con cilindrata inferiore a 125 cc

Non si tratta della prima segnalazione e sono diversi, ormai, gli utilizzatori sconsiderati del mezzo che vengono ritratti da automobilisti increduli lungo strade che assolutamente non possono essere percorse con questo tipo di mezzi.

Una scelta di precauzione ancor prima che di rispetto delle regole visto che il traffico è intenso e una caduta potrebbe risultare fatale.

Cresce la protesta contro l’eccessivo permissivismo con cui il Comune di Genova sta affrontando la “rivoluzione” dei trasporti che ha introdotto le piste ciclabili e l’uso anche su strada di mezzi come il monopattino elettrico.

Automobilisti ma anche gli stessi utilizzatori dei monopattini invocano una normativa che imponga l’uso del casco, una targa per i mezzi anche a pedali e una assicurazione obbligatoria nel caso di incidenti.

Le polemiche intanto divampano poichè la strada Sopraelevata è controllata h24 da telecamere di sorveglianza e ci si domanda come mai le persone che la usano in modo inadeguato non vengano prontamente fermate e sanzionate.