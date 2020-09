Genova – Molta paura ma fortunatamente nessun ferito, questo pomeriggio, nel parco di Villa Imperiale per un albero precipitato tra i passanti con uno schianto improvviso.

Al momento dello schianto non passava nessuno nel viale che porta ai giochi dei bambini ma solo il caso ha voluto che l’incidente non si trasformasse in tragedia. Al momento del cedimento non c’erano particolari condizioni climatiche e non c’erano raffiche di vento e i Cittadini si domandano come siano possibili eventi di questo tipo in un parco pubblico che dovrebbe essere costantemente sorvegliato e mantenuto dagli uffici tecnici competenti del Comune di Genova.

Nel recente passato erano divampate polemiche per lo stato di abbandono del parco di una delle ville pubbliche più belle della città, con un parco in condizioni di degrado ormai da anni.

Durissimo l’attacco del presidente del Municipio Bassa Valbisagno, Massimo Ferrante (PD) che scrive sulla sua pagina Facebook:

“Nella “Genova meravigliosa”, nel parco di Villa Imperiale, nel quartiere di San Fruttuoso, oggi pomeriggio un albero è appena crollato e solo per pura fortuna nessuno si è fatto male.

Il Comune di Genova continua ad ignorare il verde pubblico. A dispetto delle costanti e roboanti dichiarazioni, del sindaco e assessori, nessuna manutenzione viene programmata e la gestione della manutenzione ordinaria della città è un disastro”.