Genova – Ritornano le Giornate Europee del Patrimonio sabato 26 e domenica 27 settembre e si moltiplicano le iniziative per scoprire le ricchezze del territorio.

Per l’occasione, il Segretario Regionale MiBACT per la Liguria contribuisce all’edizione 2020 proponendo l’apertura straordinaria della chiesa abbaziale di San Giuliano a Genova.

Accompagnati da esperti del MiBACT, i visitatori potranno scoprire le caratteristiche del luogo e le azioni in corso per tutelare il bene.

L’evento, che si svolgerà secondo le modalità coerenti alle norme anti Covid-19 vigenti sarà replicato anche sabato 10 ottobre in occasione dei Rolli Days 2020.

Gli orari di visita previsti sono i seguenti: 14.30 – 15.30 – 16.30 – 17.30.

L’accesso sarà consentito fino a 15 persone alla volta.

Per partecipare è obbligatorio inviare la richiesta di prenotazione e attendere espressa conferma all’indirizzo e-mail di seguito, entro le ore 15.00 di venerdì 25 settembre

sr-lig.comunicazione@beniculturali.it

La richiesta di prenotazione dovrà includere i dati relativi a ciascun partecipante: nome e cognome, giorno e fascia oraria prescelte per la visita, indirizzo e-mail e numero di cellulare, eventuale presenza di portatori di handicap.

In caso di disponibilità di posti, saranno ammesse anche persone non iscritte.

L’evento avrà luogo anche in caso di pioggia.

Si raccomanda di indossare scarpe basse e chiuse.

In ottemperanza alle norme anti Covid-19 in vigore, a tutti i partecipanti verrà richiesta all’ingresso la compilazione di una Autodichiarazione dello stato di salute (ai sensi DPR 445/2000 artt. 46 e 47) e/o la misurazione della temperatura corporea; a tale scopo, si chiede cortesemente di presentarsi muniti di documento di identità in corso di validità.

I visitatori dovranno essere debitamente muniti di mascherina protettiva per l’intera durata della manifestazione. Qualsiasi inottemperanza sarà oggetto di richiamo da parte del personale MiBACT presente e, se necessario, di esclusione dalla visita in qualsiasi momento di essa.