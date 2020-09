Genova – Sono 97 i nuovi positivi in Liguria su 3.016 tamponi.

Questo il dettaglio:

• ASL 1: 11

6 contatti di caso confermato

5 attività screening

• ASL 2: 2

1 contatto di caso confermato

1 attività screening

• ASL 3: 57

2 accesso ospedale

30 contatto caso confermato

25 attività screening

• ASL 5: 27

7 contatto di caso confermato

20 attività screening

Si precisa che la specificazione della ASL non è riferita alla residenza delle persone bensì alla sede territoriale dei laboratori dove è stato refertato il tampone.

Come emerge dai dato diffusi da Alisa, la maggior parte dei nuovi casi di oggi si concentra nel territorio genovese, quello di competenza della Asl3.

Nelle 24 ore appena trascorse si sono registrati altri due decessi, entrambi avvenuti nell’ospedale di Sarzana.

Si tratta di una donna di 107 anni e di un uomo di 75.

Il numero degli attualmente positivi anche per oggi risulta in crescita di 49 unità per un totale di 3.078 casi.

Scende il numero dei pazienti ricoverati in ospedale, 7 in meno nelle ultime 24 ore per un totale di 155.

Di questi, sono 19 (+2) i pazienti in Terapia Intensiva.

L’attenzione rimane alta, soprattutto nel Centro Storico di Genova dove il sindaco Marco Bucci e il governatore Giovanni Toti hanno emanato alcuni giorni fa l’ordinanza che impone l’utilizzo delle mascherine tutto il giorno nell’area intorno al porto.

Massima attenzione e controlli serrati per fare in modo di bloccare il focolaio in tempi rapidi ed evitare ripercussioni più gravi.