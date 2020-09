Genova – Domenica 27 settembre a Sampierdarena torna la Fiera dei Santi Cosma e Damiano, dedicata ai patroni della comunità dei pugliesi.

Un centinaio di banchi che dal civico 111 di via Sampierdarena all’intersezione con via Giovannetti proporranno generi alimentari, merci di ogni tipo e tante occasioni per fare affari.

Anche in occasione di questo evento saranno garantite le norme sul distanziamento per evitare sovraffollamenti o eventuali assembramenti.

Proprio a causa dell’emergenza sanitaria, quest’anno non si effettueranno la consueta messa religiosa nella chiesa della Cella e la processione lungo le vie del quartiere.

Si ricorda l’uso obbligatorio delle mascherine in tutte le vie interessate dalla fiera.

(foto Archivio)