Genova – Continuano a crescere i casi di contagio da coronavirus in Liguria ed in particolare nella zona del capoluogo ligure mentre “frenano” nella zona di La Spezia.

In aumento anche i ricoveri e i pazienti gravi che necessitano di Terapia intensiva

Nelle ultime 24 ore si sono registrati due decessi collegati al coronavirus-covi19:

un uomo di anni 89, deceduto il 27/09 all’ospedale di Sanremo e residente nella provincia di Imperia e un uomo di anni 80, deceduto il 28.09 all’ospedale di Sarzana e residente a La Spezia

In totale sono Sono 109 su 1.975 tamponi.

Questo il dettaglio:

• ASL 1: 4

2 contatto di caso confermato

2 attività di screening

• Asl 2: 12

8 contatto di caso confermato

4 attività di screening

• Asl 3: 64

38 contatto di caso confermato

25 attività di screening

1 rientro estero

• Asl 5: 29

20 contatto di caso confermato

9 attività di screening

TOTALE tamponi effettuati 304.579 1.975

TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI con due test negativi e deceduti): 13195 (+109)

TOTALE CASI POSITIVI individuati da test di screening 1774 (+15)

TOTALE CASI POSITIVI in pazienti sintomatici 11421 (+94)

TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI con due test negativi e deceduti) 3117 (+49)

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA

SAVONA 203

LA SPEZIA 1103

IMPERIA 179

GENOVA 1298

Residenti fuori Regione/Estero 99

altro/in fase di verifica 235 TOTALE 3117

Media intensità+Terapia Intensiva

Terapia Intensiva

Differenza da giorno precedente

Ospedalizzati 169 24 (+10)

ASL1 6 0 -3

ASL2 7 1 0

Ospedale Policlinico San Martino 32 12 (+5)

Ospedale Evangelico 0 0 0

Ospedale Galliera 35 3 (+3)

Ospedale Gaslini 7 0 -1

ASL3 globale 7 0 (+2)

ASL 3 Villa Scassi 7 0 (+2)

ASL 3 Gallino 0 0 0

ASL3 Micone 0 0 0

ASL3 Colletta 0 0 0

ASL4 globale 7 0 1

ASL4 Sestri Levante 5 0 -1

ASL4 Lavagna 2 0 2

ASL5 globale 68 8 (+3)

ASL5 Sarzana 68 8 (+3)

ASL5 Spezia 0 0 0

Isolamento domiciliare 1601 22 TOTALE GUARITI (pazienti che risultano negativi in due test consecutivi) 8478 59 Deceduti: U anni 80, deceduto il 28/09/2020 presso l’ospedale di Sarzana 1600 1

ASL

Soggetti in sorveglianza attiva:

ASL 1 421

ASL 2 352

ASL 3 585

ASL 4 164

ASL 5 673

Liguria 2195