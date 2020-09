Genova – Continuano a crescere i nuovi contagi, seppur con un rallentamento nelle ultime ore, ma preoccupa l’incremento dei ricoveri in Terapia Intensiva.

Sono 45 i nuovi casi di contagio registrati nelle ultime ore ma salgono 22 i pazienti ricoverati in terapia intensiva con un aumento di tre casi rispetto al giorno precedente.

In aumento anche i ricoveri negli ospedali per problemi legati all’infezione da coronavirus e sale la preoccupazione dei sanitari per un possibile nuovo picco nelle prossime settimane quando i primi freddi potrebbero portare ad una sovrapposizione di pazienti ricoverati per la comune influenza a quelli causati dall’infezione da coronavirus.

Fortunatamente non si sono registrati decessi nelle ultime 24 ore.

Medici e personale sanitario invitano la popolazione al massimo rispetto delle precauzioni: lavare spesso le mani e sanificarle con liquidi disinfettanti quando si entra nei locali e uso delle mascherine in ogni situazione nella quale non è possibile il distanziamento di almeno due metri, anche all’aperto.

Questo il dettaglio dei nuovi casi:

• ASL 1 Imperia: 4 casi

2 contatti di caso confermato

2 attività screening

• ASL 2 Savona: 7

5 contatti di caso confermato

2 attività screening

• ASL 3 Genova: 18

9 contatti di caso confermato

9 attività screening

• ASL 5 La Spezia: 16

11 contatto di caso confermato

5 attività screening