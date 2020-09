Genova – Uno studente positivo al Covid-19 ha fatto scattare le misure di precauzione in tutto il liceo linguistico Grazia Deledda che chiuderà per due settimane.

L’istituto rimarrà chiuso per quindici giorni, durante i quali sarà svolta la didattica a distanza.

La comunicazione della chiusura, che partirà da domani, mercoledì 30 settembre, è stata data ai genitori al termine della mattinata.

Lo stop alle lezioni in presenza dovrebbe terminare il prossimo 11 ottobre ma non è escluso che la chiusura venga prorogata.

L’assessore alle Politiche dell’Istruzione Barbara Grosso ha fatto sapere che, oltre alla quarantena per la classe interessata e agli insegnanti coinvolti, è stata decisa la chiusura della scuola in via cautelativa, scegliendo di trasferire le lezioni on line.