Genova – Test anti coronavirus gratuiti e ad accesso libero nel centro storico per cercare di individuare tempestivamente i casi di contagio e bloccare l’avanzata dell’epidemia che preoccupa sempre di più il personale sanitario.

Il continuo aumento di casi di positività scoperti nella zona del centro storico – ma non solo – ha spinto le autorità sanitarie a posizionare un laboratorio mobile alla Commenda di Prè dove sarà possibile, per tutti i cittadini, richiedere ed effettuare subito un test rapido per il coronavirus che, in caso di positività, farà scattare il test “più sicuro” del tampone molecolare.

Un ambulatorio mobile della Asl 3 genovese verrà inviato anche davanti alle scuole del centro storico dove studenti e docenti potranno, sempre su base volontaria e con libero accesso (non serve prenotazione), effettuare il test rapido.

L’intento è quello di individuare prima possibile i casi di positività, anche negli asintomatici, che possono poi trasportare l’infezione ad altre persone e ad altri studenti.

Provvedimenti di emergenza che ben spiegano il livello di attenzione rivolto al focolaio individuato ma non del tutto tracciato, che sta interessando la zona del centro storico genovese dove resta obbligatorio per tutto il giorno e la notte, l’uso della mascherina, anche all’aperto.

Annunciati anche controlli sempre più stringenti per sanzionare chi non rispetta gli obblighi e gira senza la mascherina o indossandola in modo irregolare.