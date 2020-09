Genova – Sono Sono 89 i nuovi casi di contagio da coronavirus scoperti in Liguria nelle ultime ore. Ben 64 riguardano la città di Genova ed in particolare il centro storico e aumenta il numero delle classi e delle scuole chiuse per studenti trovati positivi e potenzialmente contagiosi per compagni e docenti e ovviamente per i familiari.

Cala leggermente il numero dei contagi, invece, a La Spezia ma la riapertura delle scuole potrebbe portare ad un nuovo picco nei prossimi giorni.

Tre i decessi registrati

Un uomo di anni 80 deceduto il 27/09/2020 ospedale Sanremo

Uomo di anni 87 deceduto il 28/09/2020 ospedale di Sarzana

Uomo di anni 86 deceduto il 28/09/2020 ospedale di Sarzana

In aumento anche i ricoveri, in particolare nella zona dello spezzino e l’ospedale di Sarzana nel dettaglio e con pazienti provenienti di La Spezia.

Questo il dettaglio dei contagi per provincia

• ASL 1 Imperia: 7 casi

1 accesso ospedale

2 contatto di caso confermato

4 attività di screening

• ASL 2 Savona: 2 casi

2 attività di screening

• ASL 3 Genova: 64 casi

30 contatto di caso confermato

1 accesso ospedale

33 attività di screening

• ASL 5 La Spezia: 16 casi

9 contatto di caso confermato

7 attività di screening

TOTALE tamponi effettuati 307.163 (+2.584 nelle 24 ore)

TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI con due test negativi e deceduti): 13.284 (+89)

TOTALE CASI POSITIVI individuati da test di screening 1.788 (+14)

TOTALE CASI POSITIVI in pazienti sintomatici 11.496 (+75)

TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI con due test negativi e deceduti) 3.172 (+55)

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA

SAVONA 205

LA SPEZIA 1.099

IMPERIA 184

GENOVA 1.336

Residenti fuori Regione/Estero 105

altro/in fase di verifica 243

TOTALE 3.172

Media intensità+Terapia Intensiva Terapia Intensiva Differenza da giorno precedente

Ospedalizzati 165 22 -4

ASL1 7 0 1

ASL2 9 1 2

Ospedale Policlinico San Martino 29 11 -3

Ospedale Evangelico 0 0 0

Ospedale Galliera 37 2 2

Ospedale Gaslini 8 0 1

ASL3 globale 7 0 0

ASL 3 Villa Scassi 7 0 0

ASL 3 Gallino 0 0 0

ASL3 Micone 0 0 0

ASL3 Colletta 0 0 0

ASL4 globale 7 0 0

ASL4 Sestri Levante 6 0 1

ASL4 Lavagna 1 0 -1

ASL5 globale 61 8 -7

ASL5 Sarzana 61 8 -7

ASL5 Spezia 0 0 0

Isolamento domiciliare 1.553 -48

TOTALE GUARITI (pazienti che risultano negativi in due test consecutivi) 8.509 31

ASL Soggetti in sorveglianza attiva

ASL 1 434

ASL 2 424

ASL 3 625

ASL 4 148

ASL 5 662

Liguria 2.293