Chiavari – Allagamenti in via Entella, nel centro storico e in via Piacenza e nella zona del cimitero a causa delle forti precipitazioni della notte.

Intorno alle 4 il forte temporale che si è abbattuto nella zona ha provocato numerosi allagamenti di scantinati e sottoscala ma ha anche messo in difficoltà la rete di scarico che ha iniziato a non ricevere più l’acqua.

In via Piacenza residenti costretti a spostare le auto per evitare che l’acqua, salendo, le danneggiasse.

Molti gli interventi dei vigili del fuoco e della protezione civile.

Non si registrano feriti.