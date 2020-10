cinghiali in città

Genova – Una manifestazione in difesa dei cinghiali della Liguria alla vigilia della riapertura delle caccia e per chiedere alle amministrazioni locali la tutela degli animali presenti in città.

Animalisti da tutta Italia sabato in piazza Martinez, nel quartiere di San Fruttuoso, a partire dalle ore 14, “dalla parte dei cinghiali liguri, condannati a morte dalle istituzioni che non hanno fatto, nonostante i fondi promessi, adeguata prevenzione”.

Alla vigilia dell’inizio della stagione venatoria, gli animalisti scendono in piazza e convocano le associazioni di tutta Italia a Genova, città diventata emblema della convivenza sempre più difficile tra persone e ungulati.

L’appuntamento è in piazza Martinez alle 14.00 e, precisano i promotori, “la manifestazione si terrà anche in caso di pioggia”. A organizzarla insieme sono più di 20 associazioni tra cui Animalisti Italiani riunite nella “Task Force Animalista” con invito esteso “a tutti i cittadini che riconoscono agli animali emozioni quali gioia, dolore, empatia e intelligenza nonché diritti”.